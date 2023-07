Meciul Farul-Şerif Tiraspol: Nedelcu: Este important că am obţinut un rezultat pozitiv

Dragoş Nedelcu, jucătorul echipei Farul Constanţa, este încrezător că formaţia sa poate merge în turul următor al Ligii Campionilor şi s-a declarat mulţumit de o victorie obţinută fără gol primit.

„Este important că am obţinut un rezultat pozitiv. Acum foarte importantă este recuperarea şi să ne gândim la următorul meci. Meciul din Supercupă ne-a ajutat foarte mult pentru astăzi. Era important să fim încrezători şi să revenim la forma de anul trecut. Despre adversari, Mister le-a anticipat sistemul de joc, i-am simţit o echipă foarte bună. Dar era important rezultatul. Şi important este că nu am primit gol azi. A fost un meci foarte tare. Cred că s-a ridicat la nivelul celor de play-off de anul trecut. Eu aşa am simţit. Returul trebuie să îl pregătim măcar la fel de bine ca meciul de azi”, a mai spus Dragoş Nedelcu.

Echipa Farul Constanţa a învins miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia moldovenească Şerif Tiraspol, în meciul tur al primului tur preliminar din Liga Campionilor.