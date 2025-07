Meciul FCSB-Inter d’Escaldes: Charalambous: Rezultatul este unul bun, dar nu sunt mulţumit de evoluţia noastră

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat miercuri seară, după meciul cu Inter Escaldes, scor 3-1, că rezultatul este unul bun, dar el nu este mulţumit de evoluţia formaţiei bucureştene.

”Cred că rezultatul este unul bun, dar nu sunt mulţumit de evoluţia noastră. Am zis înainte de meci că, dacă nu suntem concentraţi 100%, vom avea probleme. Ştiam că adversarul joacă fotbal, că e o echipă mult mai bună decât ce se vorbeşte despre ea. I-am analizat, au o posesie bună. Am avut ocazii să mai marcăm, dar n-am făcut-o şi am suferit.

E responsabilitatea mea că nu am jucat mai bine azi, eu trebuia să-i împing pe jucători. Nu trebuie să arătăm cu degetul vreun jucător, toţi trebuie să fim mai concentraţi. Ăsta este rezultatul, trebuie să ne îmbunătăţim ca echipă şi sunt convins că o vom face.

Nu e un accident. Am câştigat, totuşi. Am spus că puteam să jucăm mai bine. E adevărat, nu am făcut un joc fantastic, dar am câştigat cu 3-1”, a spus Elias Charalambous, potrivit Digi Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia andorrană Inter Club d’Escaldes în prima manşă a turului întâi din calificările Ligii Campionilor.