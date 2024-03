Meciul Universitatea Craiova – Rapid: Petev – Când am luat roşu şi am încasat gol, ne-am amintit că trebuie să jucăm

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Rapid, scor 2-1, că formaţia sa trebuie să lucreze la psihic, însă a precizat şi că Alexandru Mitriţă “a arătat exact ce trebuia”.

”Ne bucură că am reuşit să ţinem rezultatul 0-0 la pauză. Când am luat roşu şi am încasat gol, ne-am amintit că trebuie să jucăm. Rapid a fost o echipă foarte bună. Îmi felicit jucătorii şi publicul. A fost al 12-lea jucător. Trebuie să lucrăm la psihic. Mă bucur că am făcut atât de mulţi oameni fericiţi. Oamenii care au intrat de pe bancă au făcut ce le-am spus. Am pus încă un fundaş şi am reuşit un contraatac. Mitriţă a fost căpitanul şi liderul azi. A arătat exact ce trebuia. Cred că Mitriţă are locul lui în naţionala României. Este şi prietenul meu”, a spus Petev, potrivit digisport.ro.