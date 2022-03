Mesaj dur al lui MM Stoica: ”Are probleme! Îi recomand să meargă la un psihiatru. ‘Bă tu eşti sănătos la cap?'”

George Neagu, preparatorul fizic al echipei FC Argeș, este acuzat că la finalul meciului cu FCSB, scor 2-3, l-a lovit cu piciorul pe Florin Tănase.

Incidentul s-ar fi produs în zona vestiarelor.

”Noi am venit de sus, Tănase a ajuns de la vestiar şi când am intrat în tuner Neagu deja fugea. Are nişte probleme, îi recomand să meargă la un pshiatru. Bine că n-am intrat în tunel să văd ce a făcut. Un reporter a văzut faza: l-a lovit pe Tănase. Bine că nu l-am prins acolo că nu ştiu ce se întâmpla!

El a mai fost implicat în astfel de momente. I-am spus ”bă tu eşti sănătos la cap?”… Ce să îi faci? Are probleme, am eu un pshiatru bun pentru el”, a declarat MM Stoica pentru telekomsport.ro.