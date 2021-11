 Mesaj dur al suporterilor de la FCSB: „Vă anunțăm că așa ceva nu există”

Skins Berceni, facțiune din cadrul Peluzei Nord de la FCSB, a emis un comunicat cu privire la situația stadionului din Ghencea.

Suporterii s-au arătat dezamăgiți că vicecampioana en-titre a României nu poate evolua pe arena Steaua.

„Stadionul Steaua,este locul unde am copilarit,unde am crescut,unde am plans,unde am ras,unde ne-am bucurat ani la rand.Este locul unde s-au legat prietenii ce tin de ani de zile,dar si rivalitati istorice,este cu adevarat templul fotbalului romanesc.Stadionul Steaua reprezinta casa tuturor stelistilor adevarati de pretutindeni.

Din pacate in urma conflictului cu csa care tine de cativa ani si care ne-a impartit in mai multe tabere,apar de la o zi la alta fel si fel de personaje care cred ca au o oarecare exclusivitate asupra stadionului Steaua.Va anuntam ca asa ceva nu exista si ca nimeni,vreodata,nu are cum sa interzica,prezenta oricarui stelist,in locurile in care a crescut!”, au transmis reprezentanții de la Skins Berceni.