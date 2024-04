Mesajul clar al lui Carlo Ancelotti după partida cu Manchester City: ”Avem un mic dezavantaj!”

Marți s-au jucat primele două meciuri din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, marcându-se 10 goluri.

Cea mai interesantă partidă s-a jucat la Madrid, între Real, cea mai titrată echipă din competiție (de 14 ori) și deținătoarea trofeului, Manchester City.

Oaspeții au deschis scorul 2, prin Bernando Silva, dar Real a întors rezultatul în câteva zeci de secunde, după autogolul lui Ruien Dias (12) și reușita lui Rodrygo (14).

În partea secundă, „cetățenii” au punctat prin Phil Foden și Josko Gvardiol în minutele, 66 și 71, dar ultimul cuvânt l-a avut Valverde (79), care a egalat cu un șut senzațional, la colțul lung.

După meci, Carlo Ancelotti a oferit mai multe declarații.

„A fost un meci foarte strâns, competitiv și foarte disputat. Am început foarte prost, dar apoi echipa a revenit și, atâta timp cât a menținut presiunea ridicată, s-a descurcat bine. Am reușit să înscriem golul de 2-1 cu ajutorul lui Bellingham și Vinicius…. iar când am scăzut energia, ei au controlat mingea.

Apoi am încercat să profităm de tranziții și am fost aproape de a reveni, din nou. Să ne păstrăm încrederea. Ideea a fost să ieșim cu un avantaj mic, dar a fost un meci foarte strâns. Trebuie să păstrăm această atitudine pentru etapa a doua”, a spus Ancelotti, potrivit AS. â

”Acum avem un mic dezavantaj jucând în deplasare, dar suntem încrezători că putem repeta jocul pe care l-am făcut aici. Este un rezultat bun pentru ceea ce au făcut ambele echipe. În retur avem ideea de a face același joc și vom vedea ce se va întâmpla.

Trebuie să evaluăm ce s-a întâmplat, dar trebuie să continuăm în această linie, să jucăm față în față așa cum am făcut-o astăzi și să vedem ce se întâmplă.

Dificultățile sunt multe, dar terenul din Manchester este la fel de lat și de lung ca aici. Ceea ce se schimbă sunt fanii. Noi avem un mic dezavantaj, dar încrederea este aceeași”, a mai spus Ancelotti.