Mesajul clar al lui Dorinel Munteanu după ce a dat de pământ cu Dinamo: ”Play-off-ul este realizabil!”

Dinamo a fost învinsă pe teren propriu, de către Oțelul Galați, scor 1-3. La finalul meciului, antrenorul Dorinel Munteanu a avut un mesaj clar. El susține că echipa lui merita să câștige.

”Play-off-ul este realizabil!”

”Felicitări echipei pentru că am văzut un plus de atitudine. Am câștigat meritat. Am primit gol în minutul 45. Am revenit și am câștigat pe merit. Este o muncă de un an de zile în care am cerut să aibă încredere în potențialul lor.

E greu să pierdem așa ușor. Noi am demonstrat-o că ne continuăm munca. Etapa viitoare avem un meci greu.

Ați văzut ce a fost în tribune. Bun era dacă aveam șase puncte. Avem un obiectiv, play-off-ul, este realizabil. Facem eforturi din toate punctele de vedere.

Pentru mine, istoria la Dinamo nu pot să o uit niciodată. Unii au cam sărit gardul. Eu sunt antrenorul echipei Oțelul Galați. Dinamo va mai aduce jucători, nu au avut un joc slab. Mi s-a părut o echipă bună”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul jocului cu Dinamo.