Mesajul clar al lui Dorinel Munteanu: ”Suntem puţin datori!”

În etapa a patra din play-out, Sepsi va primi vizita celor de la Farul Constanța.

Înainte de meci, Dorinel Munteanu a oferit mai multe declarații.

„Avem în faţă o echipă imprevizibilă, o echipă cu jucători cu experienţă, dar şi tineri, un antrenor cu foarte mare experienţă. Totul ţine de jocul nostru şi de atitudinea noastră. Aştept foarte mult de la jucătorii care sunt de foarte mult timp la echipă.

Să fie foarte concentraţi la joc şi să obţinem rezultatele pozitive pe care ni le dorim pentru că etapele se scurg şi… încă suntem în joc. Trebuie să fim foarte precauţi şi hotărâţi.

Am făcut cadou golurile primite în ultimele meciuri. Jocul nu a fost cum ni l-am dorit pentru că am avut o perioadă scurtă. Fotbalul nu e complicat, noi îl complicăm foarte mult. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Ne aşteaptă un meci greu. Această echipă e imprevizibilă, dacă o laşi să joace, o face foarte bine cu orice echipă.

Sigur că este o presiune. Este total diferit de jocurile din play-off. Aici e presiunea existenţei care pe noi trebuie să ne motiveze, pentru că am jucători cu experienţă şi calitate în echipă, dar trebuie dovedite pe teren.

Nu am probleme de lot, Mailat şi-a revenit după accidentare, în rest am tot lotul la dispoziţie. Am 23 de jucători, iar când apelez la ei trebuie să aibă randament ca să mulţumim suporterii, conducerea pentru că suntem puţin datori”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Farul Constanţa.