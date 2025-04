Mesajul clar al lui Neluțu Sabău: ”Cu toții suntem supărați!”

FC Universitatea Cluj a pierdut, scor 2-4, duelul împotriva celor de la Dinamo București din etapa a patra a play-off-ului. La finalul partidei, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat nemulțumit de evoluția jucătorilor săi și a punctat capitolele la care elevii săi trebuie să aducă îmbunătățiri, potrivit site-ului oficial al celor de la Universitatea Cluj.

„Trebuie să arăți altfel, ca jucător. Trebuie să ai puțin orgoliu și puțină ambiție. Joci acasă, ești respectat la acest club, vin atât de mulți oameni (în tribune-n.n.). Accept să pierzi un joc, dar nu să fii atât de clar dominat la capitolul determinare, la capitolul implicare din punct de vedere emoțional și fizic. Trebuie să ai mândrie ca jucător. Am fost dominați la capitolul fotbal, chiar dacă în prima repriză am început bine jocul, echilibrat, am stat bine în teren. Am reușit să și înscriem, apoi foarte ușor am primit golul egalizator. La fel și al doilea, putea fi evitat. Am reușit să egalăm, după care la ultima fază din prima repriză primim, din nou, atât de ușor, acel gol. A doua repriză am fost inexistenți, fără reacție”, a spus Sabău.

Întrebat dacă alta ar fi fost soarta meciului cu Dan Nistor în teren, principalul echipei noastre a răspuns:

„Dacă îi aveam pe toți jucătorii, pe unul dintre Cristea și Jasper, pe Bic, acel lot care a adus efectiv greul acestei echipe, acel lot complet, în care și sistemul era diferit. S-a văzut diferența individuală, mai ales la mijlocul terenului, unde cei de la Dinamo știu să joace fotbal, au acel calm necesar. Să găsești soluții, să nu te sperii când vine mingea, să joci înainte. Noi am jucat astăzi cu doi mijlocași defensivi care foarte puțin ajung în careul advers, sau aproape de careul advers și joacă mai mult defensiv, mai mult să distrugă, să ia mingea adversarului decât să avem calitate în ceea ce ține de construcția jocului”, a completat antrenorul Universității.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre măsurile la care va recurge pentru ca „U” să depășească perioada mai puțin reușită.

„Cu toții suntem supărați, afectați, pentru că atunci când nu arăți bine că mentalitate, ca de fiecare dată, sunt cel responsabil. Am ajuns aici, i-am lăudat când au făcut jocuri excepționale, când au alergat și s-au luptat toți pentru această echipă, dar în același timp nu pot să nu observ o oarecare indiferență la anumiți jucători. Nepăsare chiar, e un cuvânt dur, dar asta observ și cred că nu numai eu. Sunt jucători care nu sunt capabili să lupte pentru această echipă și pentru cei care îi plătesc și vin la stadion. Probabil mulți dintre ei știu că nu vor mai fi anul următor aici, probabil au intrat fiind supărați și crezând că li s-au făcut o nedreptate că nu li s-au acordat mai multe minute. Să fiu jucător, mie mi-ar fi fost rușine să arăt așa. Cred că asta ar trebui să fie reacția. Mie îmi este rușine ca antrenor. Probabil că dacă ei meditează și lasă lucrurile să treacă pe lângă ei fără să fie afectați, probabil vom continua rușinos play-off-ul, ceea ce eu nu îmi doresc. Mă voi baza doar pe acei jucători care știu că dau totul. Restul pentru mine nu mai contează. Orice pot să accept, greșeli, o lipsă de formă, dar tu să fii capabil la meci să dai ce-i mai bun din tine, ceea ce din păcate n-am văzut la prea mulți”, a conchis tehnicianul „studenților”.