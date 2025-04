Mesajul clar al lui Sabău

FC Universitatea Cluj a pierdut la limită partida din etapa a treia a play-off-ului, pe terenul celor de la FCSB (0-1). La finalul meciului de pe Arena Națională, antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabău, a caracterizat jocul elevilor săi și a vorbit despre obiectivele pe care și le propune în următoarele confruntări din acest sezon, a anunțat site-ul ardelenilor.

”Trebuie să mă gândesc la ce am făcut noi, în primele 60 de minute am arătat destul de modest. Nu am avut curaj să jucăm. De alergat am alergat mult, de asta le-am și mulțumit jucătorilor, că și-au dorit. Nu e suficient doar să-ți dorești, trebuie să și joci, iar noi am făcut-o doar undeva la 15-20 de minute, în care am fi putut și egala, dar prea puțin pentru un joc cu un adversar așa de important pentru campionatul nostru”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul „studenților” a vorbit despre etapele viitoare din play-off-ul și modul în care această fază a competiției poate ajuta construcția lotului pentru următorul sezon.

”Mai sunt multe puncte puse în joc. Dacă vom câștiga cu Dinamo acasă, rămânem acolo sus, la diferență foarte mică, acum depinde și de celelalte rezultate. Mie îmi dă posibilitatea (acest play-off-n.n.) să evaluez foarte bine lotul în această perioadă, fiecare jucător în parte, iar împreună cu cei din staff și cei din conducere să facem o strategie mult mai atentă și mult mai bună pentru campionatul următor. Acum parcă am și obosit puțin, anumiți jucători nu se mai exprimă la valoarea lor, din ce am văzut în ultimul timp. Dar nu putem spune că nu mai credem, e diferență mică, vedem ce se va întâmpla la următoarele jocuri”, a completat tehnicianul echipei noastre.