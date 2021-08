CS U Craiova trece printr-o perioadă nefastă. După eliminarea din cupele europene, echipa antrenată de Laurențiu Regecampf a fost învinsă și de FC Botoșani, scor 1-2, în etapa a treia a Ligii I.

Suporterii s-au arătat dezamăgiți de rezultatele înregistrate de echipa olteană și au ținut șă tragă un semnal de alarmă.

„O saptamana foarte greu de trait pentru suporterii Universitatii Craiova, trei rezultate nefavorabile (mai ales pierderea unei calificari care ne era la indemana).

Renuntarea la Marinos intre cele doua meciuri cu albanezii nu a dat rezultate, poate ar fi fost mai bine sa fi asteptat pana dupa meciul retur, era foarte greu pentru un antrenor nou sa schimbe ceva intr-un timp atat de scurt, mai ales stilul de joc implementat de antrenorul grec. Dragos Bon a incercat sa fie pe placul suporterilor, sa joace mai direct, mai ofensiv (a fost cam egalitate cu fcsb la posesie, suturi spre poarta, chiar mai multe cornere) si asta l-a costat pe faza de aparare, era greu in doua zile sa modifice stilul de joc, traseele, relatiile intre jucatori..au venit greselile pe faza de aparare, colective sau individuale).

Nu mai are importanta. Sa vorbim despre Reghe si ultimul meci, cel cu Botosani. Rezultat nefavorabil, insa jocul incepe sa arate altfel, avem sperante ca lucrurile se vor imbunatati in perioada urmatoare”, a postat Gruppo Maxima, o facțiune a suporterilor, pe pagina de Facebook.

Suporterii olteni au văzut însă și lucruri bune la echipa lui Reghecampf. Aceștia au analizat prestația favoriților, în meciul cu FC Botoșani, iar concluziile sunt încurajatoare.

„Cu moldovenii, echipa condusa de Reghe nu a mai jucat exasperant de-a latul terenului, nu a mai urmarit posesia, a avut in schimb nu mai putin de zece ocazii de gol (conform InStat cele mai multe avute de o echipa in aceasta etapa), un 5-0 la lovituri de colt, si un 12-2 la suturi spre poarta), si-au dorit victoria, au luptat pentru ea. A fost si putin ghinion, dar, cu riscul de a supara pe unii suporteri (care nu-l suporta pe Mirko si supraliciteaza pe Lazar) a fost si prestatia portarilor. Portarul moldovenilor a salvat doua ocazii imense, la suturi mult mai grele decat cele din care a primit Lazar golurile (de altfel singurele doua suturi pe poarta noastra avute de jucatorii din Botosani…eficienta maxima).

Lazar e un portar bun, insa nu a aratat asta in meciul de duminica, il asteptam sa iasa la rampa. Probabil ca nu am fi pierdut meciul cu Pigliacelli in poarta, dar avem doi portari de valoare, trebuie folositi amandoi. Posibil sa fie si o presiune a oficialilor nostri pe portarul italian, intrat in ultimul an de contract, sa-l faca sa semneze o prelungire. In fine, este problema lui Reghecampf, el isi asuma alegerea.

Ne pare rau ca nu a intrat mingea in poarta la ocazia lui Koljic, ar fi fost un gol de moral pentru ei, probabil l-ar fi deblocat. Un plus pentru Gustavo, a fost cel mai activ jucator al nostru, de l-ar tine pana la revenirea (si dupa) lui Ivan, nu am arata rau in fata cu Ivan, Koljic, Gustavo…. Visam putin si la un numar zece, stim ca se negociaza pentru revenirea unui jucator foarte iubit. Vedem ce se va intampla, insa putem fi optimisti, Reghe are nevoie de putin timp, probabil vom arata mai bine la meciurile urmatoare, vor veni si victoriile„, a adăugat Gruppo Maxima.

