Mesajul emoționant al lui Adrian Păun la plecarea de la CFR Cluj! Jucătorul a evoluat 8 ani la echipa ardeleană

Mijlocașul ofensiv Adrian Păun s-a despărțit de CFR Cluj pe 28 septembrie, pentru a semna cu echipa israeliană Hapoel Beer Sheva.

„Mi-au trebuit câteva zile să realizez că m-am despărțit de echipa care m-a format”, a recunoscut Adrian Păun

Adrian Păun s-a format la Academia CFR Cluj, unde a jucat din 2008, când avea 13 ani. În 2014 a ajuns la echipa de seniori, pentru care a bifat 307 meciuri în toate competițiile, marcând de 29 de ori.

Jucătorul a recunoscut că a avut nevoie de câteva zile pentru a realiza pasul făcut. „Mi-au trebuit câteva zile să realizez cu adevărat că m-am despărțit de echipa care m-a format ca fotbalist și ca om. Nu mi-a fost deloc ușor să iau acestă decizie radicală pentru mine și pentru familia mea.

Vreau să le mulțumesc foștilor mei colegi atât din perioada junioratului, cât și din perioada petrecuta la echipa mare, părinților, foștilor mei colegi de la juniori, prietenilor mei minunați, antrenorilor care și-au pus amprenta asupra carierei mele, profesorilor care au avut un rol important în educația mea, oamenilor din Cluj pentru care am tot respectul și admirația încă din prima zi în care am ajuns in acest oraș minunat.

Tuturor persoanelor care au fost de-a lungul anilor în familia CFR alături de care am trăit momente memorabile pe care nu le voi uita niciodată și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc familiei mele care mi-a fost alături și m-a susținut necondiționat in tot acest timp.

Îmi cer scuze dacă am omis pe cineva! Drumul nostru se desparte aici, deocamdată! Voi rămâne fanul vostru în continuare și voi fi cu ochii pe fiecare meci și rezultat. Să ne revedem cu bine, ACASĂ! Haide, dragă CFR! 14 ani minunați”, a scris Adrian Păun pe contul de facebook.