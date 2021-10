Mesajul lui Adi Popa pentru ,,tricolori”: ,,Nu ar trebui să avem probleme cu Armenia”

Adi Popa, mijlocaşul celor de la CSA Steaua, a vorbit înaintea meciului pe care România îl va disputa contra Armeniei, în preliminariile Campionatului Mondial care va avea loc în 2022, în Qatar.

Prima reprezentativă a pierdut cu Germania, la Hamburg, scor 1-2, iar acum gândul îi este deja la meciul cu Armenia, de luni, 11 octombrie. Partida se va disputa la Bucureşti, iar ora de start a jocului va fi aceeaşi ca la meciul cu Germania, 21:45. La meciul cu armenii, Mirel Rădoi ar putea să schimbe anumiţi jucători care au evoluat din primul minut cu nemţii.

Adi Popa este de părere că ,,tricolorii” nu ar trebui să aibă emoţii cu Armenia şi să câştige partida de luni seara. Acesta nu îi vede pe oaspeţi foarte puternici faţă de campaniile trecute.

,,(n. r. Te așteptai vreodată să pierdem în Armenia?) Ultimul meu meci la națională jucat în fața propriilor suporteri a fost 1-0 cu Armenia . La Erevan am câștigat cu 5-0 în octombrie 2016 și am deschis scorul în minutul 10. Cred că asta spune multe. Vremurile se schimbă și e normal. E o altă generație.

Sincer nu ar trebui să avem probleme cu Armenia. Nu mi se pare că sunt cu mult mai puternici față de meciurile din 2016-2017. Jucăm acasă și avem jucători care pot face diferența. Stanciu mi se pare într-o formă foarte bună. Previziunile zic eu că sunt bune. Privim cu interes următoarele meciuri și sperăm că vom reuși să câștigăm.

Cu Germania era clar că va fi foarte, foarte greu. Cu Armenia dacă dorim să ne calificăm categoric avem doar o singură opțiune: să câștigăm. Repet, dacă dorim să ne calificăm. Dacă nu atunci nu vom emite pretenții nici de acum încolo.

Din punctul meu de vedere suntem într-o perioadă de tranziție și ultimele meciuri au fost îmbucurătoare. Am speranța că vom termina pe locul doi. În 2016 am fost la EURO.

Și atunci am fost blamați că am obținut calificarea cu Finlanda, cu Feroe, dar se pare că am ajuns să tânjim după aceste calificări! Am participat în acea campanie, știu cât de greu a fost și cât am tras. Păcat de acel meci cu Albania pentru că acolo se putea schimba totul și poate alta ar fi fost soarta naționalei.

Eu spun că Mirel Rădoi ar trebui să continue. Categoric! Mai ales după ultimele meciuri. Este în obiectiv, echipa din punctul meu de vedere la ultimele trei meciuri a arătat foarte bine. Am câștigat, am scos un egal în Macedonia de Nord, o echipă foarte incomodă și care a fost la Campionatul European.”, a declarat Adi Popa, pentru Fanatik.

