Mesajul lui Budescu pentru Denis Alibec, după ce atacantul a semnat cu CFR Cluj

Denis Alibec a revenit în România, sub formă de împrumut, pe o perioadă de un an de zile, la CFR Cluj, unde antrenor este Marius Şumudică acum.

De mutarea atacantului de 30 de ani s-a bucurat şi Constantin Budescu, un foarte bun prieten al lui Denis Alibec. Cei doi au cunoscut cele mai importante performanţe ca jucători în tricoul Astrei Giurgiu.

După ce a aflat de realizarea mutării în Gruia, Budescu a ţinut să posteze pe Instagram o poză cu el şi Denis Alibec, alături de un text în care îi urează mult noroc în noua provocare a carierei atacantului.

,,Bine ai revenit, Denis Alibec! Baftă multă, prieten drag!”, a scris Constantin Budescu, pe Instagram.

,,Vrem să ne calificăm în Champions League sau Conference League și să ne batem la campionat. Am venit să îi ajut, să facem performanță foarte bună în continuare.Am vorbit cu Budescu, i-am propus să vină, dar mi-a spus că mai are contract și nu poate să plece de acolo. Mi-aș dori să vină și el, dar nu este decizia mea, poate pe viitor.”, a declarat Denis Alibec, la revenirea în România, de la Kayserispor, formaţie cu care mai are contract până în anul 2023.

