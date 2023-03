Mesajul lui Ciprian Marica pentru Edi Iordănescu: ”Nu ne place acest statut!”

Naționala României va juca în preliminariile pentru EURO 2024 cu Belarus și Andora.

Edi Iordănescu are ca misiune calificarea la Campionatul European.

Ciprian Marica a vorbit înainte de cele două meciuri al echipei noastre.

”Vreau să uit ceea ce a fost, mă concentrez pe ceea ce va fi, pe experiența pe care a acumulat-o Edi Iordănescu. Sper că a înțeles situația și că putem forma un nucleu care să se lupte de la egal la egal cu cei de nivelul nostru.

Vreau să cred că Andorra și Belarus ne sunt cel puțin de același nivel, să nu spun că suntem favoriți, că nu ne place acest statut. Hai să o luăm din aproape în aproape, trebuie să câștigăm aceste două jocuri. Vom vorbi și de Israel, Elveția.

Elveția este net superioară, clar. Văd doar rolul antrenorului acolo, tactica. Dacă antrenorul va citi adversarul și va ști să-i contracareze punctele forte și să vină cu un element surpriză, așa avem o șansă.

L-am văzut pe Mirel Rădoi euforic, am încercat să mergem peste ei și am luat patru de la Norvegia. L-am văzut pe Cosmin Contra, a încercat un presing avansat, am avut și meciuri bune, dar când am tras linie n-am avut o calificare.

Edi trebuie să reușească să le traseze jucătorilor o idee de joc simplă, clară. Nu trebuie să mai învățăm jucătorii să joace fotbal la echipa națională. Ei vin cu un bagaj de cunoștințe, trebuie să dai doar direcția și să fie cât mai clară această direcție”, a spus Ciprian Marica, pentru Digi Sport.