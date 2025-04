Mesajul lui Claudiu Petrila după eșecul cu FCSB

Rapid a pierdut, duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la FCSB.

Meciul a contat pentru etapa a 6-a a play-off-ului.

FCSB are 42 de puncte și se îndreaptă către un nou titlu de campioană.

Rapid este ultima în play-off, cu 28 de puncte, iar șansele de a prinde un loc de play-off sunt destul de mici.

După meci, Claudiu Petrila a oferit mai multe declarații.

”Nu ştiu ce ar fi de spus, suntem supăraţi. Consider că în seara asta meritam mai mult, am făcut un joc foarte bun în repriza a doua, nu meritam să pierdem. Ştiam că am făcut o primă parte modestă chiar dacă mingea a fost poate mai mult la noi.

Am fost conduşi cu 2-0 la pauză, ar fi o prostie să spunem că am dominat. La pauză am schimbat sistemul şi a mers mai bine. Este frustrant, consider că am putea să fim mai sus în clasament. Dacă nu câştigăm, va fi foarte greu.

Nu vreau să ies în faţă să vorbesc de arbitraj, avem oameni competenţi în club care să vorbească despre asta, vreau să vorbesc doar despre joc şi consider că a fost unul foarte bun. Fiecare meci este diferit faţă de celălalt.

Astăzi parcă ne-am dorit mai mult ca în oricare meci, dar nu putem să jucăm bine doar când jucăm cu FCSB pentru că nu rezolvăm nimic, trebuie să jucăm mereu aşa.

Au fost câteva zile foarte grele, supărarea mare că nu am reuşit să ne calificăm în finală, dar încercăm să fim un grup unit, să nu ne atacăm unul pe altul că aşa nu rezolvăm nimic”, a spus Claudiu Petrila.