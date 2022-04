Mesajul lui Daniel Oprița pentru suporteri, după victoria cu Petrolul: „Așteptăm să vină și la celelalte meciuri”

CSA Steaua a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 2.

Steaua ocupă locul 4, cu 41 de puncte în timp ce Petrolul e lider, cu 50 de puncte. După meci, antrenorul roș-albaștrilor, Daniel Oprița și-a felicitat jucătorii și le-a mulțumit suporterilor pentru atmosfera create.

”Ne așteptam să avem un meci greu, am jucat cu liderul. Sunt foarte bucuros că am reușit să revenim. În prima repriză am intrat timorați, poate și-a pus amprenta miza jocului, dar a doua repriză am discutat, astea sunt meciurile adevărate pe care trebuie să le câștigi. Le-am spus că nu trebuie să plecăm învinși de pe stadionul nostru.

Am meritat să câștigăm, am presat, am avut situații de gol. Îi felicit pe jucători și publicul. Cu asemenea galerie, nu mai trebuie nimic. Așteptăm să vină și la celelalte meciuri, nu numai cu echipele de tradiție pentru că sunt foarte importanți pentru noi, ne împing de la spate. Nu vreau să zic ceva rău de altă echipă. Am avut ani frumoși la Petrolul, suporteri frumoși, ce să zic? Mă bucur că am reușit să întoarcem rezultatul.

Lupta s-a strâns, nici Petrolul nu mai e sigură de locul 1. Se joacă, orice se poate întâmpla. U Cluj e o echipă foarte bună, poate cea mai bună din acest play-off, dar noi suntem o echipă omogenă, un grup bun. Jucăm până la final și vedem ce se va întâmpla. Nu ar trebui să ne intereseze (n.r.- situația cu dreptul de promovare). Le-am spus să se bucure de fotbal, de atmosfera din tribună”, a spus Daniel Oprița.