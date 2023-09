Mesajul lui Dragoş Iancu după ce a fost operat: ”Miercuri voi fi exterent!”

Fotbalistul formaţiei FC Hermannstadt, Dragoş Iancu, faultat grav de Valentin Ţicu de la Petrolul Ploieşti în meciul din etapa a X-a a Superligii, a fost operat pentru o fractură deschisă de peroneu şi va fi indisponibil 3-4 luni.

După ce operația a reușit, fotbalistul a oferit mai multe declarații.

Medicii i-au spus că ar putea reveni pe teren în aproximativ 4 luni.

”Acum mă simt foarte bine. Dureri am puține, că acum începe să se dezmorțească. Mi-a făcut niște calmante. Operația a fost ok, din ce am înțeles. Aștept să încep recuperarea și să revin cât mai repede pe teren.

Operația a durat 4 ore, deci nu a fost simplă. Sunt optimist. Doctorul mi-a promis că în 3 luni jumătate, 4 luni mă întorc pe teren. Îi mulțumesc mult. Aseară a venit de acasă să mă vadă.

M-a durut cam rău pe moment. În ambulanță am avut dureri mari până am ajuns. Acolo m-au adormit. Mi-au făcut o radiografie atunci și m-am trezit în ambulanță când mergeam către București.

Cea mai mare frică a mea era că nu voi mai putea juca. Dar domnul doctor mi-a spus că o să mă întorc mai repede decât mă așteptam.

Nu știu ce s-a întâmplat. Am dat mingea pe lângă el. Știu că nu a avut nici cea mai mică intenție să mă lovească. Nu era nicio fază periculoasă.

Cred că miercuri o să fiu exterenat. Primele două săptămâni o să fie ușoare. După o să fie mai greu”, a spus Iancu, la Prima Sport.