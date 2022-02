Mesajul lui Florin Tănase pentru Gigi Becali: „Keșeru merita să fie în lot”. Ce spune de remiza cu CS Mioveni

FCSB a înregistrat doar o remiză în meciul disputat în deplasare cu CS Mioveni, scor 1-1, într-un meci disputat sâmbătă seară, în cadrul etapei a 27-a a Ligii 1.

Florin Tănase, căpitanul vicecampioanei, s-a arătat dezamăgit de rezultatul de egalitate. Acesta s-a arătat dezamăgit și că atacantul Claudiu Keșeru nu a fost inclus în echipă.

”Dezamăgire, când trebuia să câștigăm să punem presiune pe CFR Cluj, nu am făcut-o. La fel ca în meciul cu Craiova (n.r.- U Craiova 1948). Păcat că ne încurcăm cu echipele din subsolul clasamentului. E păcat pentru munca depusă, ajunsesem mai aproape de CFR, dar nu reușim să câștigăm atunci când e mai important. Am avut o singură ocazie în repriza a doua, am jucat cu o echipă care se apără foarte bine.

Au fost 14 schimbări dintr-o dată, rotiri… Trebuie să analizăm și să ne revenim, cu aceste meciuri câștigi campionatul. Probabil e și o relaxare, ne credem învingători înainte de meci, deși am discutat că o să avem un meci dificil. Din cauza celor din tribună nu am reușit să facem combinații? Nu! E vina noastră!

Da, cu siguranță am fi avut nevoie de el (nr Claudiu Keșeru:). Meciul trecut ne-a ajutat, a dat o pasă de gol cu Chindia. Merita să fie în lot”, a spus Florin Tănase, la televiziunile care transmit Liga 1.

FCSB ocupă locul doi, cu 59 de puncte, în timp ce CS Mioveni e pe 12, cu 28 de puncte.