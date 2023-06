Mesajul lui Gigi Becali pentru Arnold Garita: „Dacă vrea să vină, ușa Palatului meu este deschisă”

Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea să îl transfere pe Arnold Garita, de la FC Argeș, pentru a-l putea vinde pe italianul Andrea Compagno.

Gigi Becali în transmite lui Arnold Garita că dacă vrea să joace la FCSB, ușa Palatului lui este deschisă

Atacantul francez mai are un an de contract cu gruparea piteșteană, care tocmai a retrogradat în Liga 2, după ce a pierdut barajul cu Dinamo. Se pare, însă, că are o clauză în regulament care-i permite să plece liber.

Iar Gigi Becali a aflat acest lucru și vrea să facă totul pentrui a-l avea pe jucător. Problema este că impresarii atacantului cer un comision prea mare.

„Ca si în cazul lui Djokovic, nu mă grăbesc nici cu Garita. Am înțeles că băiatul este acasă, în Franța, dar dacă vrea să vină la FCSB, atunci să ne dea un semn, el sau impresarul lui.

Eu unul v-am mai spus că nu mă grăbesc cu transferurile. Dar ușa Palatului meu este deschisă, iar ei știu unde să mă găsească. Însă nu o să arunc banii pe fereastă cu comisioane, asta să fie clar. Dacă sunt mult prea mari, atunci la revedere.

Cât voi da pe Garita? Păi, stați un pic, că bani pe el am vrut să dau în iarnă, dar acum am înțeles că am putea să îl transferăm gratis.

Dacă e să îl aduc gratis, atunci de ce nu aș face lucrul ăsta? Nu e problema mea cum au făcut cei de la FC Argeș contractul cu Garita”, a spus Gigi Becali, potrivit prosport.ro.