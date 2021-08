Mesajul lui Laszlo Balint după ce a dus-o pe UTA Arad pe loc de play-off! Care e obiectivul său

UTA Arad a obținut o victorie cu FC Voluntari, scor 2-0, și rămâne neînvinsă la meciurile de acasă în acest sezon de Liga 1.

Trupa lui Laszlo Balint a urcat pe locul 5, cu 11 puncte, iar în etapa viitoare o va întâlni pe Gaz Metan la Mediaș. Totuși, antrenorul arădenilor nu se gândește la play-off, ci vrea să ia fiecare meci în parte.

De asemenea, la finalul jocului Balint și-a felicitat jucătorii, dar și pe ilfoveni pentru jocul prestat și le-a mulțumit fanilor pentru suportul arătat.

„Știam că e un meci foarte greu de câștigam. I-am analizat, știam de ce e capabilă, o echipă foarte bine organizată capabilă de contre foarte periculoase. D-aia a fost important să reacționăm foarte bine. Cred că am reușit în mare parte și am avut grijă la fazele fixe. Am reușit să deblocăm jocul după o fază fixă, am făcut ce trebuia, iar golul doi a venit ca o descătușare. Obiectivul nostru e următorul meci, de la Mediaș. Luăm fiecare partidă în parte.

Mă bucur că se demonstrează că avem o bancă puternică. S-a văzut, au venit cu plusul de care aveam nevoie, exact ca în etapa precedentă, cu Craiova.

E satisfacție, le mulțumesc suporterilor. Voluntariul nu spune așa multe ca FCSB și Craiova, precedentele noastre adversare, dar iată că publicul a venit și le mulțumim. Felicit și Voluntariul, e o echipă capabilă să dea o replică foarte bună oricărei echipe din Liga 1. Am fost echipa care a controlat ostilitățile și a obținut ce trebuia”, a declarat Balint.