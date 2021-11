Mesajul lui Laszlo Boloni pentru vaccinarea împotriva COVID-19: ,,Hai să dăm drumul la inteligenţă”

Laszlo Boloni, fost jucător şi selecţioner al României, este foarte categoric în privinţa imunizării împotriva COVID-19 prin vaccinare.

Cu scopul de a îndemna populaţia să se vaccineze împotriva Coronavirusului, Laszlo Boloni a transmis un mesaj în cadrul campaniei ,,Campioni pentru viață”, iniţiată de Ministerul Tineretului și Sportului.

,,COVID-ul a adus modificări în viața fiecăruia, deci și în viața mea. Pe mine nu atât izolarea, ci mai mult singurătatea m-a frământat cel mai mult. Eram la mii de kilometri de cei dragi. La ce mă gândeam când mă deplasam pentru a fi vaccinat… în primul rând, mă gândeam la mine. Știam, am citit, am auzit că prin vaccin pot să înving mai repede virusul. Am încredere în cercetători, în medici.

Vaccinează-te! Ăsta este mesajul meu. Și hai să lăsăm naivitatea la o parte! Hai să dăm drumul la inteligență și să ne vaccinăm cu toții!”, a spus Laszlo Boloni.