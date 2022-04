Mesajul lui Patrick Mouratoglou pentru Simona Halep, înaintea turneului de la Madrid

Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) va reveni în circuitul de tenis feminin în cadrul turneului WTA de la Madrid, competiție programată în perioada 26 aprilie – 8 mai.

Halep va evolua, joi, cu sportiva chineză Shuai Zhang (locul 40 WTA) în primul tur la Madrid. Francezul Patrick Mouratoglou (51 de ani), noul antrenor al Simonei Halep, a postat un mesaj de încurajare înaintea turneului de la la Madrid.

„Ne-am făcut temele! Urmează primul test real, mâine, la Madrid”, a scris Mouratoglou pe Twitter.

Homework done! First real-life test tomorrow in Madrid 👊@Simona_Halep @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/0IWp4nAUR9

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 27, 2022