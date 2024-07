România a fost eliminată de la EURO 2024, după 0-3 cu Olanda, în optimile de finală. A fost primul turneu final după o pauză de 8 ani și prima calificare în fazele eliminatorii la un EURO după 24 de ani.

Mesajul lui Răzvan Marin după ce parcursul României de la EURO 2024 a ajuns la sfârșit: „Povestea noastră continuă”

A doua zi după eliminarea României de la EURO 2024, Răzvan Marin (28 ani) a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Acesta le-a mulțumit fanilor care au susținut necondiționat naționala.

Mijlocașul este golgheterul echipei naționalei la Campionatul European din Germania, unde a marcat de două ori. Primul gol a venit în succesul cu Ucraina, 3-0, iar al doilea în remiza cu Slovacia, 1-1, care a adus calificarea în optimile de finală.

„Drumul nostru la EURO 2024 se oprește aici, însă povestea noastră continuă! Vă mulțumim din inimă pentru susținerea necondiționată și pentru energia pe care ne-ați oferit-o la fiecare meci.

Am luptat cu toată forța, am dat tot ce am avut mai bun și am simțit în fiecare moment sprijinul vostru necondiționat.

Împreună am trăit momente de neuitat și am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren și în tribune, ca suntem o familie.

Vom continua să muncim din greu și să învățăm din fiecare experiență, pentru a reveni mai puternici. Mulțumim pentru tot și rămâneți alături de noi în această călătorie! Hai ROMANIA!”, a transmis Răzvan Marin.