Mesajul lui Viorel Moldovan pentru patronilor cluburilor din România: ”Trebuie să înțeleagă acest lucru!”

Viorel Moldovan a adunat 70 de selecții la prima reprezentativă a României și a reușit să înscrie 25 de goluri.

Fostul aracant al naționalei a transmis un mesaj patroniilor cluburilor din fotbalul românesc. El le-a cerut să reevalueze felul în care tratează funcția de director sportiv din fotbalul autohton.

„Au fost trei zile pline, s-a predat un volum mare de informaţie. E ceva extraordinar, pentru că descoperi lucruri interesante vizavi de această poziţie de director sportiv, care la noi în ţară deocamdată este destul de departe faţă de viziunea occidentală.

Este o poziţie foarte complexă, care implică foarte multă responsabilitatea în gestionarea unui club de fotbal. Am putea să le uşurăm sarcina preşedinţilor, depinde doar de noi să reuşim să-i convingem pe viitor să dea credit directorilor sportivi, pentru că ar fi mult mai uşor şi lucrurile ar fi mult mai aşezate în fotbalul nostru”, a declarat Moldovan, conform agerpres.

„Nu ştiu dacă în România în momentul de faţă un director sportiv are atribuţiunile pe care le are un director din străinătate. Nu cred că are aceste responsabilităţi. Eu cred că uşor, uşor lucrurile se vor schimba, este nevoie de timp, nimic nu se schimbă peste noapte. Trebuie să reuşim să îi facem să înţeleagă pe patroni că este foarte important să ai un director sportiv în cadrul clubului, care îţi facilitează foarte mult lucrurile.

Eu am început la Rapid după ce m-am lăsat apoi, şi la Urziceni, deci cu asta am început, apoi am mai antrenat. Vom vedea ce va fi, am ceva în minte, dar nu foarte clar. Deocamdată fac această şcoală. Fără îndoială îmi va prinde bine şi voi avea foarte multe lucruri de învăţat”, a mai spus Moldovan.