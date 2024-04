Mesajul pe care l-a trimis Răzvan Lucescu jucătorilor înaintea returului cu Brugge: „Va fi un meci al vieții”

Răzvan Lucescu este încrezător înaintea meciului PAOK – Club Brugge și crede că formația sa are capacitatea să se califice în premieră în semifinalele unei cupe europene.

„Belgienii au fost împinși de publicul lor în primul meci. După cum am spus, am încercat să luptăm. Nu ne-am lăsat bătuți. Am răspuns. Ar fi putut fi un alt rezultat. Am fi putut egala la finalul meciului.

Pentru unii va fi un meci al vieții. Ne va oferi șansa de a juca în semifinalele unei competiții europene. Nu este cel mai important meci. Au fost altele mai importante. Nimeni nu ne dădea șanse de a ajunge în acest punct. Cu siguranță, nivelul de calitate și de experiență este diferit.

Trebuie să fim 100% pregătiți. Va fi o experiență bună pentru noi acest joc în Europa. Vrem să ne calificăm pentru prima dată în semifinalele competiției europene, acesta este obiectivul nostru să ajungem acolo”, a declarat Lucescu, conform publicației Metrosport.