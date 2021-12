Mesajul postat de Marius Şumudică după ce a remizat în ultimul joc cu Malatyaspor: ,,Este extrem de dificil”

Yeni Malatyaspor, echipa lui Marius Şumudică a terminat la egalitate meciul de pe teren propriu cu Kayserispor, scor 2-2. La pauză scorul a fost de 2-0. Golurile partidei au fost reuşite de către Chouiar, în minutul 25 şi Buyuk, în minutul 36, respectiv Gavranovic, în minutul 57 şi Pektemek, în minutul 90+1, pentru oaspeţi.

În urma acestui rezultat, Malatyaspor a urcat pe locul 18 în Superliga Turciei, cu 15 puncte acumulate, în timp ce Kayserispor a rămas pe locul 15 în campionat, cu 21 de puncte acumulate din 18 jocuri disputate.

După un nou meci în care a pierdut două puncte, Marius Şumudică a ţinut să le transmită fanilor un mesaj prin intermediul platformelor de socializare. Tehnicianul român anunţă că va face tot posibilul ca toţi cei care susţin clubul truc să fie fericiţi.

,,E greu pentru jucători, pentru suporteri, pentru club să pierdem o victorie în acest fel. Este extrem de dificil. Am luptat din greu pentru cele trei puncte și am fost foarte aproape să ieșim de pe gazon fericiți. Ne-am creat foarte multe șanse. Acum trebuie să revenim și să credem.

Mulțumim tuturor fanilor care au susținut echipa astăzi din tribune sau de acasă. Vă asigur că toată lumea face tot posibilul pentru a vă face fericiți. Văd comentarii în care mă întrebați de ce am schimbat sistemul astăzi.

Am fost forțat să fac asta. Kayseri a trimis doi atacanți în partea secundă, golgheterii. Wallace a fost accidentat și a făcut un efort mare pentru a juca. În loc să-l schimb, am vrut să pun un alt fundaș lângă el pentru a-l ajuta. Am avut multe șanse în partea secundă, dar am avut ghinion.”, a scris Marius Şumudică, pe Twitter.