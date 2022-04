Mesajul selecționerului după realegerea lui Burleanu în fruntea FRF: „În discuțiile pe care le-am avut, am găsit mereu chimie”

Iordănescu Jr a fost alesul șefului de la Casa Fotbalului pentru banca naționalei României la începutul acestui an.

Șansa primită îl face pe selecționer să salute câștigarea unui nou mandat în fruntea forului de către cel mai tânăr președinte din istoria FRF. Antrenorul de 43 de ani dezvăluie faptul că relația dintre cei doi este una chiar foarte bună.

„Așa a fost să fie. Dacă Răzvan Burleanu a fost votat în unanimitate înseamnă că a făcut lucruri foarte bune și sunt sigur că poate face în continuare. Mie îmi place că în discuțiile pe care le-am avut, am găsit mereu chimie și m-a ascultat. Putem discuta constructiv, iar pentru mine e foarte important să avem un canal de discuții.

Ce a făcut bun? Este o atenție foarte mare la dezvoltarea fotbalului. Văd asta. Am mers și am discutat despre multe probleme, mai am lucruri de discutat și propuneri de făcut. Mereu am găsit deschidere”, a afirmat selecționer primei reprezentative după ce a aflat rezultatul scrutinului de astăzi.

Acesta a mărturisit că va merge în următoarea perioadă să îi vadă pe viu pe românii care evoluează în campionatu turc și va discuta cu ei înaintea convocărilor pe care le va face pentru primele meciuri oficiale ale naționalei din 2022.

„Voi asista la două meciuri, unul al lui Galatasaray și Fenerbahce – Gaziantep, unde sunt Toșca și Maxim. Fac acest efort pentru ei, ca să le arăt că-i urmăresc. Vreau să mă documentez și despre problemele pe care le au, așa cum are Moruțan. Voi participa și la două antrenamente ale celor de la Galatasaray. Și duminică voi fi la CFR Cluj – FCSB. E un meci care promite, cunosc jucătorii. E interesul competiției ca lupta dintre cele două echipe să se ducă spre final”, a mai transmis Edi Iordănescu.