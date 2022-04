Mesajul unui star al lui PSG către suporteri: „Or să obosească fluierându-mă”

Suporterii lui PSG i-au „ignorat” pe jucători la finalul meciului cu Lens, care a adus al 10-lea titlu în vitrina clubului. Ei au părăsit stadionul în minutul 75, atitudine care l-a deranjat pe atacantul brazilian Neymar. „Nici eu nu-i iubesc”, a declarat starul sud-american.

„Or să obosească fluierându-mă. Mai stau 3 ani la PSG”, le-a transmis Neymar fanilor

Atacantul brazilian Neymar a fost unul dintre cei mai huiduiți jucători de la PSG după ce echipa franceză a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Primul meci pe teren propriu al echipei din capitala Franței după „isprava” din fața Realului a fost pe teren propriu cu Bordeaux. Suporterii i-au fluierat pe absolut toți elevii lui Mauricio Pochettino, de la apariția pe gazon pentru încălzire pânăp la fluierul final. Excepție a făcut doar Kylian Mbappe.

Mai mult, chiar, pe Neymar l-au fluierat chiar și după ce a marcat pentru 2-0. Iar brazilianul nu a uitat. „Or să obosească să mă tot fluiere. Mai am trei ani de contract cu PSG și am de gând să-i duc la capăt.

A fost ‘suprarealist’ ca o parte din public să părăsească tribunele” în meciul cu Lens, a mai spus brazilianul, după ce echipa a câștigat al 10-lea titlu din istorie.

„Da, a fost un sezon lung și greu cu tot ce s-a întâmplat. Dar astăzi am reușit să câștigăm campionatul, a fost foarte important pentru noi. Acum trebuie să ne tragem sufletul, să ne liniștim mințile. Este cel mai important lucru”, a încheiat Neymar, conform RMC Sport.