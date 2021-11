Messi, doar o umbră la Manchester! „Merge pe teren, este păcat!”

Apatia argentinianului a fost evidentă mai ales în momentele de posesie ale „cetăţenilor”, atunci când starul favorit pentru un nou Balon de Aur părea un spectator aflat pe suprafaţa de joc. Fanii l-au criticat dur pe reţelele de socializare, iar imaginile devenite virale le dau dreptate contestatarilor.

Messi Neymar and Mbappe all walking on pitch 😂😂#MCIPSG pic.twitter.com/ASo75j4qPD

— Maaz (@_hehehe___) November 24, 2021