Messi, mai fericit ca niciodată. Ce a reușit fotbalistul în meciul Argentina-Venezuela. Prestația sa a făcut uitat sezonul de la PSG

Argentina a învins sâmbătă noapte Venezuela cu 3-0. Messi a marcat ultimul gol al partidei, celebrând alături de fani la finalul partidei. Argentina s-a calificat la Mondialul din acest an, iar întregul stadion a sărbătorit reușita țării lor.

Dacă la PSG, Messi nu a impresionat în acest sezon, la națională pare de neoprit. Argentinianul a marcat în minutul 82′ cel de-al 3-lea gol al partidei.

În ultima vreme s-a vehiculat că meciul cu Venezuela poate fi ultimul jucat de Messi în țara natală, în fața propriilor fani. Golul său, ultimul de pe tabelă, accentuează tot mai mult această idee.

În 2021, Messi a condus Argentina către primul trofeu continental după 28 de ani. Vara trecută, Argentina învingea Brazilia cu 1-0 și câștiga Copa America.

