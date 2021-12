Messi nu mai nimereşte ţinta! Statistica ruşinoasă pentru „Balonul de Aur”

Leo Messi are un singur gol în Ligue 1 după transferul la PSG! Starul parizienilor este ultimul în cele cinci campionate tari ale Europei la o statistică vitală pentru orice jucător de atac.

Messi stă bine la capitolul pase decisive, însă este cel mai slab când vine vorba de conversia şuturilor spre poarta adversă. Argentinianul în vârstă de 34 de ani a şutat la poartă de 35 de ori şi a marcat un singur gol!

Procentul de 2,9% al tentativelor încheiate cu gol marcat îl plasează pe ultimul loc într-un top realizat printre jucătorii cu mai mult de 25 de şuturi spre poartă în top 5 campionate europene. Karim Onisiwo, atacant al lui Mainz, este la egalitate cu Messi, iar Harry Kane completează surprinzător topul în care nimeni nu îşi doreşte să se afle, cu un procentaj de 3,1%.

Un „Balon” cu modestie!

După ce a primit pentru a şaptea oară Balonul de Aur, Messi a acordat un interviu pentru France Football, publicaţia care acordă cel mai râvnit trofeu individual din lumea fotbalului.

„Nu am spus, nu m-am gândit și nici măcar nu am încercat să mă conving de ideea aceasta. Pentru mine, este suficient doar să fiu numit printre cei mai buni fotbaliști din lume. E ceva la care n-am îndrăznit niciodată să mă gândesc sau să visez. Dar… Nu știu cum s-o spun ca să nu se înțeleagă greșit.