Mihai Iosif a anunțat că Rapid are infirmeria plină, după calificarea în optimile Cupei: „Am avut probleme, accidentările”

Rapid s-a calificat în optimile Cupei României, după ce a învins, la loviturile departajare, scor 5-4, pe CS Mioveni.

Mihai Iosif, antrenorul echipei giuleștene, a vorbit despre victoria din Cupa României și s-a plâns de numărul mare de jucători accidentați. Nu mai puţin de patru jucători au devenit indisponibili. Luca Florică, Alami şi Cristi Săpunaru s-au accidentat în timpul meciului şi au fost schimbaţi, iar Romario Moise a rămas pe teren, în ciuda unei lovituri.

„Suntem fericiţi că am câştigat, avem un meci dificl în campionat vineri. Am jucat cu o echipă bună, 120 de minute, penalty-uri. Un frig… parcă a venit toamna de-o dată. Un meci complicat, cu o echipă de Liga 1. Nu avem obiectiv câştigarea Cupei, dar cu siguranţă vom face tot ce putem ca să mergem mai departe. Am arătat bine în toate meciurile, poate a fost o repriză în campionat în care nu a fost aşa.

Am avut probleme, accidentările, dar per total cred că avem un parcurs bun. Florică, Alami, Săpunaru au ieşit accidentaţi, Moise a jucat într-un picior. Vineri e menajat că e suspendat, am preferat să joace azi.

(n.r – perioada din tribună) Grea, nu m-am regăsit, nici echipa nu s-a regăsit. Nu-mi plac clişeele, suntem un tot unitar. Trebuie să fim unii lângă alţii întotdeauna. Emoţia nu se poate stăpâni, toată banca ţipă, se zbate. Încerc să fiu cât mai ponderat, vedem ce va fi. Au fost reprize mai puţin reuşite. Nu e nicio criză, nu a fost. Am pierdut nişte puncte aiurea, dar cred că suntem pe locul 3 după nouă etape, nu spera nimeni la aşa ceva„, a spus Mihai Iosif, după meci.