Mihai Iosif, dedicat total în Giuleşti: ,,Nopţile au fost albe pentru mine”

Rapid Bucureşti este pe val în Liga 1. După ce a promovat în vară pe prima scenă a fotbalului românesc, formaţia ,,alb-vişinie” se află în acest moment pe locul 7 în Liga 1, cu şanse mari de a prinde un play-off-ul.

Mihai Iosif, antrenorul care a reuşit minunea cu Rapid, spune că a avut parte de un an senzaţional. Pentru a performa cu Rapid, acesta mărturiseşte că a avut nopţi în care nu a dormit.

,,Pentru mine, a fost cel mai bun și mai frumos an din punct de vedere profesional. Cred că pentru toți rapidiștii a fost un an senzațional, mai ales că am reușit promovarea. Probabil voi fi singurul antrenor din istoria Rapidului care a participat la toate promovările.

La Rapid trebuie să fim un tot unitar, nu putem unii fără alții. Suntem cinci piloni. Pilonul numărul unu este echipa, avem poate cel mai puternic căpitan din punct de vedere mental și un model (n.r. – Cristi Săpunaru). Sunt sigur că în jurul lui vom construi echipa mai puternică. Patronul ne asigură tot ce trebuie pentru performanță, iar mie mi-a dat încredere. Avem președintele, care știe ceea ce trebuie la Rapid și ce vor jucătorii.

Suporterii sunt factorul cel mai important pentru mine. Împreună am adus Rapidul pe primul scenă, apoi am avut un debut extraordinar. Pentru mine, prezența suporterilor în tribune va fi mereu un avantaj, în orice situație.

Încerc să devin mai bun. A fost un an de zile în care nopțile au fost albe pentru mine. Discuțiile cu familia au fost aproape inexistente. Totul a fost axat doar pe Rapid, de un an de zile. Am avut momente foarte dificile în acest an, iar cel mai dificil a fost meciul din Liga 2 cu Metaloglobus. Era vorba despre existența clubului, nu puteam inaugura noul stadion în liga a doua.”, a declarat Mihai Iosif, pentru Digisport.