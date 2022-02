Mihai Iosif, despre presiunea de la Rapid: „Am o inimă, un cap și nu aș vrea să plesnească”

Rapid și Sepsi au remizat, vineri, la Mioveni, scor 1-1, într-un meci din etapa a 26-a a Ligii 1. Echipa giuleșteană a egalat în prelungirile partidei.

Antrenorul nou-promovatei, Mihai Iosif, s-a arătat dezamăgit că echipa sa a jucat mai mult de o oră în inferioritate numerică.

”Rămânem cu un punct. Nu știu al câtelea meci este în care jucăm în 10. Este imposibil de greu să pregătești o săptămână meciul și apoi să rămâi în 10. Din punctul meu de vedere, nu a fost de roșu! În rest, nu pot decât să felicit jucătorii, am făcut o repriză a doua bună.

Am arătat spirit, devotament și fotbal. Nu cedăm, mi-mi place să lupt până în ultima clipă. Le-am spus la pauză că nu trebuie să pierdem meciul ăsta, din păcate, ăsta a devenit discursul.

Alex Ioniță mi-a răsplătit încrederea. Îl cunosc de când eram copil. I-am spus că va avea încrederea mea pe viață. Toți am avut nevoie de acest gol, și noi, și el. Nu a dat golul pentru el. Avea nevoie, chiar avea, mă bucur și-l felicit. Întârzie victoria pentru că jucăm mereu cu un om în minus sau aveam ratări monumentale. Iau presiunea de pe umerii jucătorilor, dar și eu sunt om, am o inimă, un cap și nu aș vrea să plesnească pentru nimeni și nimic, că am și eu o familie. Trăind la o asemenea intensitate, nici nu mai știi la ce să te aștepți”, a declarat Mihai Iosif.

Rapid ocupă locul 7, cu 36 de puncte, iar Sepsi e pe 9, cu 33 de puncte.