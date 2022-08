Mihai Iosif, distant față de clubul său de suflet, Rapid: „Am vrut să stau mai retras! Nu am simţit atunci… Nu am simţit chemarea!”

Mihai Iosif, tehnicianul care a readus Rapid în primul eșalon, a fost demis la începutul lunii martie din acest an, și înlocuit cu Adrian Mutu. Se pare că Miță nu a mai păstrat contactul cu giuleștenii, acesta fiind prezent pe stadion doar la inaugurarea acestuia.

Tehnicianul a vorbit recent despre îndepărtarea sa de clubul său mult iubit, precizând că a mai vorbit doar cu Victor Angelescu.

„În nicio relaţie nu mai sunt cu cei care conduc Rapidul!”

„Nu prea am fost (n.r. – pe Stadionul Rapidului), nu ştiu, am vrut să stau mai retras. Probabil mă voi duce pe viitor. Nu am simţit atunci… Nu am simţit chemarea. În nicio relaţie nu mai sunt cu cei care conduc Rapidul. Mai vorbesc cu Victor (n.r. – Angelescu) din când în când. Nu s-a întâmplat nimic, am fost demis şi viaţa merge înainte. Ăsta e rolul antrenorului. Cei care am fost acolo am realizat ceva.

Când nu ai rezultate, eşti schimbat, chiar dacă tu erai în obiectiv. Aveam de îndeplinit salvarea de la retrogradare, un obiectiv pe care nu l-am pus eu. Nu am reproşat. Conducătorul îşi ia o marjă când echipa nu merge şi atunci încep să caute antrenori. Dar eu nu aş apărea pe stadion cât timp echipa are antrenor, nu aş face asta niciodată, doar după ce aş semna”, a declarat Mihai Iosif, conform celor de la Orange Sport.

Mihai Iosif a avut o prima parte de sezon foarte bună la Rapid în stagiunea trecută, însă cele 10 meciuri consecutive fără victorie de la începutul lui 2022 i-au atras demiterea de către conducere.