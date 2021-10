Mihai Iosif, fericit după succesul cu CFR Cluj! Ce spune despre derby-ul cu Dinamo, din etapa viitoare

Antrenorul celor de la Rapid București a oferit prima reacție după primul succes al echipei sale, după două luni de suferință!

Giueștenii au reușit să bifeze prima victorie după o serie de cinci meciuri consecutive fără succes. În urma acestui rezultat, Rapid urcă până pe locul 5 în Liga 1 și are 21 puncte acumulate în cele 12 de meciuri disputate. Pentru giuleșteni urmează derby-ul cu Dinamo, însă Mihai Iosif este temător înaintea jocului din Ștefan cel Mare.

„Am spus și săptămâna trecută că Dan Petrescu nu mai are nimic de demonstrat în România. Dacă nu mă înșel are nu mai puțin de 5 campionate în Liga 1, iar eu pe antrenorii care au câștigat trofee îi respect foarte mult. În fotbal sunt momente și momente și din păcate trăim într-o lume capitalistă unde moralitatea nu își mai are locul.

Eu rămân cu picioarele pe pământ și vreau să fiu același om modest. Îi felicit pe băieți, au fost admirabili. Am simțit din plin lipsa galeriei, dar le mulțumim celor care ne-au fost astăzi alături. În meciurile de genul celor cu Dinamo și Steaua nu există niciodată o favorită, sunt ambiții foarte mari de ambele părți. Întotdeauna am spus că Dinamo nu este în cea mai bună poziție, însă leul rănit va da mereu totul pentru a supraviețui!” a spus Mihai Iosif, după duelul cu CFR Cluj.