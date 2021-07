Mihai Iosif le răspunde contestatarilor: ,,Am capul mare, dar mă încape pălăria”

Mihai Iosif, antrenorul celor de la Rapid, le-a răspuns ,,gurilor rele” care nu îi dădeau prea mari şanse pe banca giuleştenilor în Liga 1.

Înaintea meciului cu Farul, Mihai Iosif a susţinut o conferinţă de presă în care a făct spectacol la declaraţii. Meciul dintre Rapid şi dobrogeni se va disputa vineri, 30 august, de la ora 21:30, pe Naţional Arena.

Înainte de acest joc, Mihai Iosif a ţinut să le răspundă celor care au spus că Rapidul este o ,,pălărie mult prea mare” pentru el.

,,Jucătorii sunt montați, tratăm toate jocurile la fel, chiar dacă s-a spus că avem un program ușor. Nu am înțeles asta cu programul ușor, noi fiind nou-promovați. Nu știu cu cine ar fi trebuit să jucăm, cu Real Madrid cred!

Trei etape (n.r.- spuneau criticii că va rezista pe banca Rapidului), suntem la a treia! Pălăria am prins-o! Am vrut să vin cu o pălărie, ziceau că e prea mare. Am capul mare, dar mă încape pălăria!”, a declarat Mihai Iosif, în cadrul unei conferinţe de presă.