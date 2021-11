Mihai Iosif, mesaj clar după ultimul joc al Rapidului: „Să nu se uite că și eu sunt debutant în Liga 1!”

Antrenorul Rapidului a vorbit la finalul jocului cu CS Mioveni, încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 17-a din Liga 1!

Giuleștenii au bifat a doua remiză consecutivă în campionat și ocupă locul 4 în clasament în momentul de față. Cu toate acestea, Mihai Iosif a părut extrem de dezamăgit după jocul din această seară și a ținut să explice cauzele care au dus la o scădere, din punct de vedere al randamentului, a echipei sale din ultima perioadă. Totodată, Iosif a dezvăluit că și-a făcut o analiză personală după primul sezon al său de Liga 1 și a ținut să le transmită un mesaj clar contestatarilor.

„Un meci cu două reprize distincte, pe care îl puteam câștiga foarte ușor, dar în același timp să-l și pierdem. Am văzut aici la noi acasă, striga lumea Mioveni, în fine… Nu caut alibiuri. Am făcut o primă repriză foarte slabă, în a doua ne-am trezit puțin, cam astea sunt concluziile. Cred că suntem obosiți, am rulat aceeași jucători în cele 17 meciuri.

Bineînțeles că și vârsta jucătorilor este un impediment, mai ales când ei dau tot timpul totul pe teren și trag non-stop. Eu îmi asum cele 28 de puncte pe care le-am obținut. Îmi asum și anumite greșeli pe care le-a făcut în aceste etape. Mi-am făcut o analiză, nu am găsit foarte multe lucruri greșite, dar o să le îmbunătățesc. Și eu sunt debutant în Liga 1, să nu se uite asta. Nu știu de ce facem ultima repriză slabă în ultimul timp. Asta mă deranjează.” a spus Mihai Iosif, la finalul partidei.