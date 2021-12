Mihai Iosif nu dezarmează după înfrângerea cu FCSB: „Am controlat meciul timp de 50-60 de minute”

FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în etapa a 20-a a Ligii 1.

Giuleştenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 77. Junior Morais a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene. FCSB s-a impus după două goluri înscrise în prelungiri.

Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, a fost eliminat de către arbitrul Istvan Kovacs, după încheierea meciului, pentru proteste.

„E o dezamăgire pentru felul cum am pierdut. Așa cum arăta jocul, nu cred că meritam să pierdem acest meci. Cred că l-am controlat timp de 50-60 de minute. Am avut un început în care pe tineri i-a luat un pic valul, dar am avut o reacție foarte bună. Cred că un rezultat de egalitate era corect. Cred că e un rezultat mincinos.

Pe mine nu m-a luat valul, că am colac. Pe Săpunaru de ce l-a luat valul? Acum am vorbit cu Junior Morais, nu vreau să comentez despre arbitraj, dar mi-a spus că nu l-a atins (n.r. – pe Valentin Crețu, la faza eliminării, în minutul 76). Nu vreau să mai spun… este exces de zel. “Mamă, ce fac eu, ce dreg eu”. M-am dus și i-am spus așa “Nu vă supărați, domnule Kovacs, dar vă bateți joc de noi”. Civilizați, fără să-l jignesc. Dacă se dă roșu pentru așa ceva, ridic mână și mă predau. Am primit răspunsul “Roșu”.

Puteam obține mai mult în seara asta. Felicit jucătorii, au dat dovadă de mare tărie de caracter și au dat totul până la final. Urmează o bătălie (n.r. – cu FC Botoșani) în care chiar nu știu cu cine vom juca. Pe lângă cei accidentați, avem doi suspendați acum. Avem echipa a doua și asta o să facem„, a spus Mihai Iosif.