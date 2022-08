Mihai Iosif regretă și acum despărțirea sa de Rapid: „Mi-aș fi dorit să am și eu parte de stadion, de public, de transferuri!”

Mihai Iosif a fost tehnicianul care a readus Rapid în Liga 1. Acesta a fost demis la începutul lunii martie a acestui an și înlocuit cu actualul tehnician, Adi Mutu.

Se pare că Miță Iosif încă regretă plecarea de la clubul de suflet, declarând că și-ar fi dorit să dispună și el de toate facilitățile pe care „Briliantul” le are acum la dispoziție.

„Nimeni nu a avut parte de așa ceva, inclusiv eu care am făcut junioratul la Rapid!”

„Mi-aș fi dorit să am și eu parte de stadion, de public, a venit și pandemia. Să am parte de transferuri, dar toate la timpul lor. Dar, ce mă bucură pe mine, este ce se întâmplă la centrele de copii și juniori. Nimeni nu a avut parte de așa ceva, inclusiv eu care am făcut junioratul la Rapid. Copiii Rapidului nu au avut parte de așa ceva, veneam plecam”, a declarat Mihai Iosif, pentru Pro Arena.

„Mi s-au propus atunci la momentul demiterii, dar ceva tardiv (n.r. un post de antrenor la centrele de copii și juniori). În momentul ăsta nu am nicio legătură contractuală cu Rapid. Acum au tot ce le trebuie”, a mai spus Mihai Iosif, pentru sursa citată.

În urma partidei de seara trecută din Giulești, Rapid ocupă primul loc cu 18 puncte, în timp de U Cluj rămâne în zona periculoasă a clasamentului, ocupând locul 14 cu doar 3 puncte.