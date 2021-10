Mihai Iosif s-a „accidentat”, înaintea jocului cu CFR: „Și eu am făcut entorsă la un antrenament!”

Formația giuleșteană va evolua împotriva campioanei României, într-un duel programat duminică, de la ora 20.30!

Rapid se află într-o scădere semnificativă de formă, iar ultimele rezultate înregistrate nu au făcut altceva decât să prelungească agonia în Giulești. Aflați la a cincea partidă în Liga 1 fără victorie, elevii lui Mihai Iosif nu reușesc să își recapete forma arătată la începutul sezonului și au căzut până pe locul 7 în clasament.

Întrebat despre duelul cu CFR-ul lui Dan Petrescu, Mihai Iosif a mărturisit că echipa sa se confruntă cu mai multe probleme de efectiv și inclusiv el are o entorsă. Tehnicianul Rapidului a declarat că s-a accidentat la unul dintre antrenamente, după ce a călcat strâmb.

„S-a făcut o tragedie că n-am bătut la Sepsi. După ce n-am avut fundaș dreapta nici la Arad, nici la Craiova. Am avut destui jucători la loturile naționale. Acum cu mici indisponibilități, ne atrenăm și ne pregătim pentru meciul cu campioana, care are un antrenor care nu mai are nimic de demonstrat.