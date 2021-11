Mihai Iosif, supărat după egalul cu Chindia: ,,E ca o înfrângere”

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a reacţionat la finalul jocului de la Ploieşti, cu Chindia, terminat cu o remiză, scor 2-2.

Golurile partidei care s-a disputat pe ,,Ilie Oană” au fost marcate de către Cristian Neguţ, în minutul 53, şi Daniel Popa, în minutul 62, din pasa lui Marco Dulca, respectiv Rareş Ilie, în minutul 60, din assistul lui Marzouk, care a punctat mai apoi în minutul 90.

După egalul obţinut în minutul 90, Mihai Iosif consideră rezultatul meciului cu Chindia ca pe o înfrângere.

,,Rușinos, nerușinos… un rezultat supărător, da, în condițiile date. E ca o înfrângere. Vom vorbi în vestiar ce avem de lămurit. Nu a mers nimic din ce am vorbit la pauză. Categoric, ne-am crezut câștigători prea de vreme, asta le-am spus și la pauză. Din păcate, am avut dreptate. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe, iar la un moment dat le vom analiza și vom spune mai multe.

Dacă a fost offside, nu am văzut. Nu am revăzut nicio fază. Dacă ei au revăzut, chiar nu vreau să comentez pentru simplul fapt că n-am văzut.

Un egal cât o înfrângere, chiar dacă suntem la al șaselea meci în care nu am pierdut. Nu știu când ne vom mai întâlni cu o situație cu doi oameni în plus. Sunt supărat, am venit din respect pentru dumneavoastră și telespectatori. Aici e vorba de dorința aia de a câștiga. Eu și acum dacă mă duc în curtea școlii mă chinui să câștig.

La pauză am vorbit, în subconștientul lor intervine automulțumirea, iar la adversari, cu doi oameni mai puțin, intervine autodepășirea. Aia s-a întâmplat, au dat două goluri cu doi oameni mai puțin, îi felicit. Cu doi oameni mai puțin n-aveau voie să treacă de mijlocul terenului.

Nu știu de ce să fie supărați suporterii. Meciul cu Timișoara a trecut, a declanșat o supărare, dar noi, cei din vestiar, vorbim față în față, nu în fața camerelor.

Nu văd unde ar fi un moment critic. E un moment trist, dar un moment, atât. Până la urmă, am câștigat un punct, n-am pierdut, chiar dacă în condițiile existente.”, a declarat Mihai Iosif, la finalul jocului cu Chindia.

În urma acestui rezultat, Chindia Târgovişte a urcat pe locul 10 al Ligii 1, cu 18 puncte strânse din 16 meciuri. De cealalată parte, Rapid Bucureşti a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 27 de puncte adunate din 16 etape disputate.