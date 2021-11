Mihai Iosif, supărat după meciul disputat la Mioveni: „Suntem peste tot acasă, dar nu suntem nicăieri. La noi mereu e meciul în deplasare!”

Rapid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, în compania echipei FC U Craiova 1948, în etapa a 14-a a Ligii I.

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a vorbit despre remiza cu echipa olteană.

„Felicit jucătorii pentru atitudine, dăruire şi cred că am făcut un meci bun. M-am decis de la Timişoara să-l folosesc pe Ioniţă, dar criticile vin în necunştinţă de cauză, sport naţional în România. Toţi jucătorii care dau randament vor fi folosiţi. Golul lipseşte. Pentru scor nu sunt mulţumit, pentru rezultat şi atutidine, da.

La noi mereu e meciul în deplasare, mereu. Oriunde jucăm, parcă jucăm meciuri de parcă suntem peste tot acasă, dar pe nicăieri. Suntem supăraţi, dar a fost un meci pierdut cu Timişoara. La rece, am văzut şi am dominat clar. Am pierdut pe teren. Nu vreau să devină un clişeu, dar suntem o nou-promovată. Cu Chindia abia am reuşit să folosesc primul 11. Cu jucători veniţi pe parcurs nu se sudează un prim 11.

Sunt mulţumit de ce se întâmplă… Azi, din păcate… Suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi. Suntem cu toţii împreună, cu conducerea, cu jucătorii, cu suporterii, că e nevoie de ei„, a spus Mihai Iosif, la flash-interviu, la Telekom Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 6 în Liga 1, unde a acumulat 23 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în campionat, cu 13 puncte acumulate din 14 meciuri disputate.