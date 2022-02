Mihai Pintilii, decepționat după remiza de pe Arena Națională: ”Suntem vinovați cu toții”. Ce fotbalist l-a supărat

FCSB nu a reușit să profite de pasul greșit făcut de CFR Cluj. Ocupanta locului secund în Liga 1 a remizat cu FC U Craiova, scor 2-2.

La capătul meciului de pe Arena Națională, Mihai Pintilii, cel care i-a luat locul la acest meci principalului Toni Petrea, depistat cu COVID-19, a vorbit despre evoluția formației bucureștene.

Pintilii s-a arătat dezamăgit că FCSB nu a reușit să fie mai eficientă în fața porții și că distanța față de liderul CFR Cluj a rămas tot de opt puncte în clasament.

”Dezamăgit pentru că am avut o șansă. După aspectul jocului, am avut ocazii clare, dar când nu marchezi e foarte greu. Ei au obținut un rezultat bun. Dar când ai 4 ocazii mari și nu marchezi… o echipă mare trebuie să o facă din jumătate de ocazie. Ne-am bucurat că am luat un punct, până la urmă. Sunt dezamăgit, îmi pare rău de băieți că aleargă, muncesc, își creează ocazii, dar la final, tot la 8 puncte suntem de CFR Cluj.

Se întâmplă, nu pot să-l critic eu pe Andrei Vlad. Suntem vinovați cu toții, suntem o echipă și trebuie să ne asumăm. Mai sunt 7 sau 6 etape, se vor mai pierde puncte. Dar era o șansă importantă pentru că au jucat înaintea noastră, au pus presiune pe noi că au făcut egal la Craiova. Se pare că a fost și pentru noi”, a declarat Mihai Pintilii, ”principalul” de avarie, după meciul cu FC U Craiova.

Întrebat despre eroarea comisă de Valentin Crețu, una care a dus la marcarea primului gol al oltenilor, Mihai Pintilii a precizat că jucătorul nu trebuia să facă o asemenea eroare la experiența sa.