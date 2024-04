Mihai Pintilii, despre golul carierei: „Execuție ca aia cu Ungaria nu am mai avut!”

Mihai Pintilii a rememorat recent cel mai frumos gol al carierei sale. Fostul mijlocaș român a povestit cum a expediat „torpila” în poarta Ungariei la meciul câștigat de România cu 3-0 în anul 2013.

Actualul oficial al FCSB-ului a spus cum a trăit golul din partida care conta la acel moment pentru preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia din 2014.

„Execuție ca aia cu Ungaria nu am mai avut!”

„La mine a fost doar muncă, atât știam, n-aveam talent și am compensat. Eu trebuia să alerg, să bag piciorul, să câștig duelurile, golul cu Ungaria de la 20 de metri a fost o excepție.

Șutul… n-am crezut că o dau acolo niciodată, crede-mă, am închis ochii, am văzut că vine mingea spre mine și am zis să dau cu toată forța.

Am mai dat goluri, dar execuție ca aia cu Ungaria nu am mai avut”, a mărturisit Mihai Pintilii, pentru Sport.ro.