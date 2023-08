Mihai Roman a dat cărțile pe față! De ce a ales să plece de la FC Botoșani: „Problema asta cu ne-a afectat!”

FC Botoșani se află pe ultimul loc în Liga 1 după un start de sezon foarte slab. Mihai Roman, unul dintre jucătorii de bază din echipa moldavă, și-a reziliat contractul.

Recent, fotbalistul a explicat ce l-a făcut să recurgă la un asemenea gest. Iată ce a spus.

„Problema asta cu ne-a afectat!”

„Da, am reziliat chiar azi contractul, după ce m-am gândit că e mai bine să renunț.

E o decizie bruscă, am luat-o acum 2-3 zile. Nu mai eram compatibil cu ceea ce se întâmplă la club. Îi mulțumesc domnului Iftime că m-a înțeles.

Ne-a afectat faptul că Marius Croitoru, care este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am avut, nu a putut sta pe bancă. Problema asta cu licența ne-a afectat, ne-a scăzut moralul. În plus, am avut ghinion, multe goluri primite pe finalul meciurilor sau din erori.

Abia am luat decizia de a pleca acum 3 zile. Nu am avut timp să vorbesc (n.r. cu alte cluburi), dar patronii de Liga I mă știu cine sunt și ce pot. Am dat 15 goluri și 6 assisturi într-un an și jumătate. Fără niciun penalty. Goluri curate”, a spus Mihai Roman, pentru iamsport.ro.