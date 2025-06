Mihai Rotaru a anunțat obiectul Universității Craiova în sezonul viitor: ”Facem tot ce e posibil”

Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova, a anunțat care este obiectivul stabilit de Mirel Rădoi în noul sezonul al Superligii.

Astfel, omul de afaceri a dezvăluit că oltenii își doresc titlul în următorul sezon, pe care nu l-au mai cucerit din anul 1991.

”Ne dorim să progresăm. Anul ăsta am terminat pe 3, acum ne dorim să terminăm pe 1. Colegii mei fac eforturi să facem progrese. Facem tot ce e posibil și aceste eforturi ale noastre le facem ca să avem rezultate.

Mai în glumă, Craiova e singura echipă care are 3 obiective cupa, campionatul și salvarea de la retrogradare. Suntem a treia echipă ca buget, anul asta am fost a patra. Am lucrat mai bine decât banii”, a declarat Mihai Rotaru la emisiunea Fotbal Club.