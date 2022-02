Mihai Rotaru a aunțat noul obiectiv pentru Reghecampf: “Am ieșit din calcul pentru titlul de campioană”

Derby-ul etapei a 26-a a Ligii 1 le pune față în față pe CSU Craiova și FC U Craiova 1948. Meciul este programat în această seară, de la ora 20:00.

Mihai Rotaru, patronul echipei CSU Craiova, a transmis că jucătorii pregătiți de Laurențiu Reghecampf (46 de ani) nu au o primă specială în cazul unei victorii.

„Prima se acordă conform contractului fiecăruia. Avem 1.000 de euro victoria și atâta rămâne, nu se premiază nimic altceva.

Doar dacă se întâmplă ceva special – penalități, nu? Glumesc acum. Nu există nimic special, există prima de joc care este 1.000 de euro la victorie, indiferent de adversar”, a declarat Rotaru, conform Pro X.

Omul de afaceri anunțat că echipa sa are un nou obiectiv în campionat, locul 3 și Cupa României.

„Noi la începutul campionatului am crezut în titlu anul acesta. Am crezut că avem forță s-o facem, poate mai mult decât niciodată. Din păcate a fost acea serie de 10 meciuri cu o singură victorie și am ieșit din calcul pentru titlul de campioană.

A trebuit să ne reorganizăm, să ne redefinim obiectivele și în momentul ăsta ne uităm la locul 3 și la Cupa României. Și neșansa a jucat un rol, dar și anumite greșeli din partea noastră. Din păcate, suntem departe”, a mai spus Rotaru, potrivit aceleiași surse.