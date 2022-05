Mihai Rotaru a explicat de ce a preluat Universitatea Craiova. Ce sumă a investit acționarul

Mihai Rotaru a devenit finanțatorul clubului Universitatea Craiova în 2013. Omul de afaceri a explicat motivul pentru care a făcut acest lucru. „Când eram agresați, ieșeam și apăram clubul”, a spus Mihai Rotaru.

„Noi ne numim Universitatea Craiova”, a precizat Mihai Rotaru

Omul de afaceri Mihai Rotaru a dezvăluit motivele pentru care a decis să investească la Universitatea Craiova și de ce nu vrea să i se spună patron. „În general când vorbim despre echipele mari, Craiova, Dinamo, Rapid, nu cred că este cazul să fie cineva patron peste ce înseamnă aceste echipe.

Pentru că, până la urmă, ele sunt construite pe sentimentele suporterilor. Ele sunt construite pe rezultatele din trecut, dar trăiesc în prezent prin suporteri. Și atunci nu poți să fii patronul suporterilor. Poți să fii cel mult un custode al speranțelor lor. De aceea prefer denumirea de acționar”, a spus el în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP Live.

Mihai Rotaru a precizat și de ce a apărut la echipa olteană. „Pentru că trebuia să apăr Universitatea Craiova atunci când sunt probleme.

Am simțit în unele momente că sunt în măsură să o fac pentru că știu cel mai bine istoria, știu ceea ce s-a întâmplat recent și ce-a fost în ultimii ani de zile. Trebuia să spună cineva lucrurilor pe nume!”, a mai spus el.

„Vrem să ni se spună pe nume!”, insistă Mihai Rotaru

Omul de afaceri a recunoscut că a fost deranjat foarte mult de apelativul „CraiOlguța” care s-a dat echipei. „Singura noastră politică pe care o facem la Universitatea Craiova este politica fotbalului.

De când sunt eu la Știința niciodată nu a fost amestecată sau băgată într-o acțiune electorală, politică. S-a mai folosit și apelativul de CraiOlguța și a fost unul dintre motivele pentru care eu am mai ieșit în fața presei.

Când eram agresați, ieșeam și apăram clubul. Eram cel mai potrivit în acel moment. Noi nu am agresat pe nimeni, doar am răspuns când am fost provocați.

Noi ne numim Universitatea Craiova. Suntem custodele acestui brand. Nu pot să spun că suntem posesorii unui brand, ci doar un custode. Este un brand pe care noi vrem să-l creștem, să investim în el, un brand al suporterilor. Trebuie să ne apărăm dacă cineva ne agresează, ne poreclește”, a mai spus Mihai Rotaru.

Finanțatorul Universității Craiova a continuat. „Există această anomalie cu CSU. Spuneți-mi dacă mai ziceți unei alte echipe după acronim? De ce nu îi spuneți FCR echipei Rapid? Sau FCD echipei Dinamo?

CSU este un acronim considerat jignitor de suporterii noștri. Clubul Sportiv Universitatea Craiova este al lui Pavel Badea. Noi la LPF, la FRF sau la UEFA ne numim Universitatea Craiova.

Vrem să ni se spună pe nume! Dacă cineva vine în casa noastră, nu e în regulă să ne zică Bulă sau Vasile dacă pe noi ne cheamă Ion”, a explicat finanțatorul.

Mihai Rotaru a investit 17 milioane de euro la Universitatea Craiova

Au trecut 9 ani de când Mihai Rotaru a preluat Universitatea Craiova. „Cred că am investit 17 milioane de euro, dar până acum nu s-a recuperat niciun euro. Sper să-i recuperez, însă asta s-ar întâmpla doar în cazul în care ar veni un alt investitor.

Există acest miraj al cupelor europene, normal să visez și eu, mai ales că e mirajul Champions League. Dar nu mă bazez pe acest lucru în momentul în care fac planurile de afaceri.

La Universitatea sunt jucători care au o cotă de piață foarte bună, dar după cum știți noi nu-i avem pe tarabă și niciodată n-o să-i punem pe tarabă. Aceea este o altă modalitate prin care se pot recupera bani. Faptul că nu căutăm să vindem jucători nu înseamnă să ne opunem vânzării lor. Noi am vândut când efectiv oferta a fost de nerefuzat”, a încheiat el.